花東、自強新村重建 洪金福肯定林佳龍

花東、自強新村重建計畫，市議員洪金福肯定市長林佳龍做到過去未能完成的事！（陳世宗攝）

原住民是台灣的寶！台中市政府為改善霧峰區花東新村、太平區自強新村原住民居住環境，積極推動兩新村原地重建作業，為順利取得國有財產署同意租用，副市長林依瑩還拜會期加快時效，市議員洪金福7日肯定市府的用心。林佳龍表示，將加快腳步盼明年上半年就完成重建工作。

洪金福表示，花東及自強新村長期沒人關心，重建非常困難，歷任縣長、直轄市長皆無法解決。但林佳龍上任後，對於原住民議題非常用心，推動花東自強新村重建工作，這是過去皆未能辦到的事，皆是林佳龍任內努力成果，原住民都非常感謝感恩。

洪金福指出，雖然原民會已於5/25日行文國有財產署，申請能租用土地，上週五副市長林依瑩更前往國產署，親自與署長溝通；但國產署迄今還沒回覆，關心土地是否能順利租用。

林佳龍說，花東自強新村重建幾乎是不可能任務，對於向國產署承租土地的公文，也要求以人追文，因中間涉及水利套圖相關問題，程序又跑了1次，因事涉河川局，市府會來加強溝通；目前國產署文已快下來，將繼續爭取租金補貼，期望明年上半年就能完成重建工作。

原民會強調，為達成兩新村能原地重建工作，須完成重建興辦計畫及土地用地編更等事宜，其興辦事業計畫書已於去年完成審查及核定，也完成土地變更編定；兩新村原地重建前置作業已辦理完竣，待國產署同意土地承租並取得土地使用權後，即可賡續辦理後續建築規劃及興建等重建工作。

(中時)