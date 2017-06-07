「我愛寶貝夏令營」 許弱勢童一個夢

員林市廣寧樂善團團長張雪如（左三）發起的「我愛寶貝夏令營」即將起跑，員榮醫院與員林家商響應認捐經費與志工。（鐘武達攝）

廣寧樂善團為貧童舉辦的我愛寶貝夏令營，4天3夜就能看到孩子的改變。（鐘武達攝）

彰化員林市廣寧樂善團為貧童舉辦的「我愛寶貝夏令營」營隊，即將在30日啟程，今年預計200名學員參加，需要70萬元經費，員榮醫院今天率先響應認捐10萬元，並與員林家商贊助隨行醫護及志工，拋磚引玉呼籲大家共同用愛改變孩子的未來。

彰化縣議員、也是樂善團長的張雪如說，4年前無意間聽到2名小朋友的對話，1個孩子說「夏令營一定不好玩、很無聊」，另1名學童則回答「你又沒參加過，你家又沒錢」，這段對話是刺激她為貧童開辦「我愛寶貝夏令營」的緣頭。

「我愛寶貝夏令營」4天3夜，招收對象是全縣國小4升5年級的低收家庭小朋友，活動本月30日起至7月3日，地點在高雄市甲仙龍鳳寺，全程免費為學童準備衣物、課程材料、盥洗用品、交通、保險與食、宿，每人活動預算約3500元，歡迎各界踴躍認捐。

張雪如說，過去3年的夏令營活動，孩子的表現經常讓人感動，曾經有1名小朋友在活動第1天分到1顆小蘋果，竟然只吃1口就放進口袋，原來，是想把剩下的帶回家分享給阿嬤！看到孩子從陌生、害羞到學會關懷與懂得去愛人家 ，她說，4天3夜可以改變1個孩子，絕對不是說夢話。

夏令營為孩子設計有激勵、團隊、基本法律、愛與善念、家庭重要等課程，寓教於樂，率先響應認捐30名孩子活動經費的員榮醫療體系總院長張克士也期許各界一起來幫弱勢的孩子圓夢。

(中時)