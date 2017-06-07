客家桔醬和仙草 讓火鍋湯底有外婆的味道
盛產於客家地區的桔醬和仙草，最近被開發作為火鍋湯底，推出客家桔醬鍋與仙草嫩雞鍋2道夏季版火鍋，吃起來爽口又消暑，也吃出懷念外婆的好滋味。7日搶頭香嘗鮮的消費者吃過桔醬鍋後，覺得酸中帶甜，有初戀的滋味。
研發客家風味導入火鍋湯底的是連鎖火鍋店的副理劉姿吟，外婆是苗栗市客家人，本身也在苗栗求學、工作多年，後來回到台北工作，但對客庄尤其有外婆口味的美食好滋味，依舊念念不忘，於她把對外婆和客庄的思念化為動力，研發出客家桔醬鍋與仙草嫩雞鍋，導入全台規模有150多家的連鎖品牌。
目前在平價火鍋連鎖店擔任行銷副理的劉姿吟指出，桔醬在客家地區幾乎是家戶必備的家常沾醬，最普遍的吃法就是拿來沾白斬雞或五花肉，但今年夏天，她要讓更多遠走他鄉的客家子弟，輕鬆容易地回味阿婆的好滋味。
在研發初期，也有人質疑客家桔醬是沾醬，融入火鍋怎麼可能好吃？劉姿吟並未受挫，反利用休假時間探討各桔醬產地，最終找到最適合的口味，熱忱也打動了集團主廚，進而一起研發。
融入桔醬和仙草的夏季火鍋，即時地供應至8月底截止，正是要挑戰夏季也能吃火鍋，並顛覆一般人對桔醬的初校印象。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。