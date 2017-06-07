客家桔醬和仙草 讓火鍋湯底有外婆的味道

劉姿吟花費心思讓盛產客家區的桔醬和仙草，成為夏季火鍋湯底。（陳慶居攝）

桔醬和仙草成為夏季火鍋湯底，在連鎖店全面供應。（陳慶居攝）

桔醬鍋酸中帶甜，有初戀滋味。（陳慶居攝）

盛產於客家地區的桔醬和仙草，最近被開發作為火鍋湯底，推出客家桔醬鍋與仙草嫩雞鍋2道夏季版火鍋，吃起來爽口又消暑，也吃出懷念外婆的好滋味。7日搶頭香嘗鮮的消費者吃過桔醬鍋後，覺得酸中帶甜，有初戀的滋味。

研發客家風味導入火鍋湯底的是連鎖火鍋店的副理劉姿吟，外婆是苗栗市客家人，本身也在苗栗求學、工作多年，後來回到台北工作，但對客庄尤其有外婆口味的美食好滋味，依舊念念不忘，於她把對外婆和客庄的思念化為動力，研發出客家桔醬鍋與仙草嫩雞鍋，導入全台規模有150多家的連鎖品牌。

目前在平價火鍋連鎖店擔任行銷副理的劉姿吟指出，桔醬在客家地區幾乎是家戶必備的家常沾醬，最普遍的吃法就是拿來沾白斬雞或五花肉，但今年夏天，她要讓更多遠走他鄉的客家子弟，輕鬆容易地回味阿婆的好滋味。

在研發初期，也有人質疑客家桔醬是沾醬，融入火鍋怎麼可能好吃？劉姿吟並未受挫，反利用休假時間探討各桔醬產地，最終找到最適合的口味，熱忱也打動了集團主廚，進而一起研發。

融入桔醬和仙草的夏季火鍋，即時地供應至8月底截止，正是要挑戰夏季也能吃火鍋，並顛覆一般人對桔醬的初校印象。

(中時)