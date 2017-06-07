里長家傳手工蘿蔔糕　地方送愛20年

陳王繡緞手作的鼠麴粿，外皮用在來米漿加入鼠麴草汁，搭配鹹香蘿蔔乾，成為饕客爭相訂購的隱藏版美食。（孟祥傑攝）

陳王繡緞手作的鼠麴粿，外皮用在來米漿加入鼠麴草汁，搭配鹹香蘿蔔乾，成為饕客爭相訂購的隱藏版美食。（孟祥傑攝）

陳王繡緞手作的鼠麴粿，外皮用在來米漿加入鼠麴草汁，搭配鹹香蘿蔔乾，成為饕客爭相訂購的隱藏版美食。（孟祥傑攝）

陳王繡緞連續20年親手製作蘿蔔糕關懷弱勢里民，讓里民「揪感心」。（孟祥傑攝）

新北市永和區新廍里長陳王繡緞連續20年，親手製作家傳蘿蔔糕、鼠麴粿關懷里內弱勢里民，每逢清明、端午與春節等節日也會分送糕點讓弱勢民眾祭祖，由於用料扎實加上嚴選食材，做出令人懷念的古早口味，也讓「里長蘿蔔糕」成為在地老饕口耳相傳的隱藏版美食。

陳王繡緞表示，小時候每當村內發生風災、水災時，祖父都會捐出家中物資協助村民度過難關，為傳承祖父奉獻精神，只要里內有需要協助的里民，她就會贈送物資與蘿蔔糕，20年來幫助超過上千名弱勢民眾；許多吃過里長愛心蘿蔔糕、鼠麴粿的民眾都比出大拇指說：「真的好吃！」

(中時)