運動導致貧血？挑食、腸癌均是成因

一名30多歲、長期有健身習慣的男子，近日捐血時，因血紅素不足而遭拒，抽血後確診缺鐵性貧血，讓他懷疑是因運動引起。醫師指出，運動並不會導致貧血，反而會活化骨髓造血功能，且缺鐵性貧血成因多元，包括飲食不均、腸胃道出血、女性生理期等，應要儘早追出真正原因並對症治療。

台大醫院北護分院院長黃國晉說，缺鐵性貧血佔全部貧血中的大宗，大致可分為良性和惡性，良性包括痔瘡、女性生理期、飲食不均衡等，惡性則像是因胃潰瘍、大腸息肉、腸癌等引起的慢性體內出血，故一旦有缺鐵性貧血，務必要追查是因何而起，及早發現及早治療。

上述男子曾懷疑是自己長期運動，所以導致缺鐵性貧血。書田診所家醫科主任康宏銘表示，並沒有所謂運動導致貧血的說法，反而是透過包括重量訓練在內的運動，有助於人體骨髓的造血活性；他進一步解釋，血紅素是由蛋白質和鐵組成，但當出現大量失血，像是生理期、腸胃道出血時，不僅會流失血液，同時也降低體內鐵質，雙重夾擊下引發缺鐵性貧血。

康宏銘說，當出現容易疲倦、做事提不起勁、爬幾層樓梯就會喘等症狀時，便要懷疑是缺鐵性貧血，為和心臟衰竭做區隔，可到醫院抽血檢查。他補充，紅肉內的鐵質屬於好吸收的血質鐵，豆類的鐵質則屬於吸收較差的非血質鐵，故挑食、素食者，較容易有此問題。

黃國晉說，缺鐵性貧血可輕可重，若是痔瘡、營養不均等良性因素，則還算好治療，但若為惡性因素，則得儘快接受適當療程，否則恐因持續惡化而損及健康。

(中時)