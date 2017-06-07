感受老人起居 大葉大學辦「彭祖體驗」

大葉休閒系學生穿戴上裝備體驗高齡者的生活不便。（鐘武達攝）

大葉大學休閒系學生戴上手套拿筷子夾豆，體驗行動遲緩的老人生活。（鐘武達攝）

呷老你就知！弘道老人福利基金會配合大葉大學休閒事業管理學系「團體動能」課程，今天進到校園舉辦「彭祖體驗」活動，讓56名學生穿戴起特殊裝備，體驗高齡者生活起居的不方便，希望他們可以將心比心，了解長輩需求。

弘道基金會打開「彭祖體驗包」，邀請學生穿上不同道具與銀髮長輩志工互動。弘道專員曾冠宇表示，每個人都會老，希望透過「彭祖體驗」的教育宣導與體驗，讓青少年產生同理心，學會站在高齡者的角度思考。

大葉休閒系老師謝佩伶表示，「彭祖體驗」設有4道關卡，「七上八下」是讓學生穿戴上特殊裝備爬樓梯，模擬駝背、膝蓋無力的行動困難；「另眼相看」則是讓學生戴上有黃色色膜的眼罩看門診單，感受老年人視線的「茫茫然」。

「手到擒來」則是戴著手套挑戰拿筷子夾豆子，模擬關節退化；最後則是手腳綁上鉛塊跳健康操，體驗肌力弱化的無力感。

跳完健康操，顏宇吟揮汗如雨說，鉛塊重達2到3公斤，她的體型偏瘦，穿戴後行動變得很吃力，深刻體會阿公阿嬤體能退化的辛苦。張崇瑜表示，「彭祖體驗」課程很特別，「從今開始對老人家另眼相待」。

「我也想知道年輕人怎麼看待老人！」擔任關主的藍麒豹，高齡84歲的他說，能夠跟年輕人交換年紀增長後的身心變化，聆聽他們對「老」看法，是不錯的經驗。

(中時)