感受老人起居 大葉大學辦「彭祖體驗」
呷老你就知！弘道老人福利基金會配合大葉大學休閒事業管理學系「團體動能」課程，今天進到校園舉辦「彭祖體驗」活動，讓56名學生穿戴起特殊裝備，體驗高齡者生活起居的不方便，希望他們可以將心比心，了解長輩需求。
弘道基金會打開「彭祖體驗包」，邀請學生穿上不同道具與銀髮長輩志工互動。弘道專員曾冠宇表示，每個人都會老，希望透過「彭祖體驗」的教育宣導與體驗，讓青少年產生同理心，學會站在高齡者的角度思考。
大葉休閒系老師謝佩伶表示，「彭祖體驗」設有4道關卡，「七上八下」是讓學生穿戴上特殊裝備爬樓梯，模擬駝背、膝蓋無力的行動困難；「另眼相看」則是讓學生戴上有黃色色膜的眼罩看門診單，感受老年人視線的「茫茫然」。
「手到擒來」則是戴著手套挑戰拿筷子夾豆子，模擬關節退化；最後則是手腳綁上鉛塊跳健康操，體驗肌力弱化的無力感。
跳完健康操，顏宇吟揮汗如雨說，鉛塊重達2到3公斤，她的體型偏瘦，穿戴後行動變得很吃力，深刻體會阿公阿嬤體能退化的辛苦。張崇瑜表示，「彭祖體驗」課程很特別，「從今開始對老人家另眼相待」。
「我也想知道年輕人怎麼看待老人！」擔任關主的藍麒豹，高齡84歲的他說，能夠跟年輕人交換年紀增長後的身心變化，聆聽他們對「老」看法，是不錯的經驗。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。