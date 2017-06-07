車禍調解不成 男子怒拔西瓜刀砍人
26歲張姓男子與20歲陳姓男子4月發生車禍，雙方今天（7日）上午相約在大寮區公所調解，沒想到不歡而散，離去時，張男駕車從後方衝撞陳男機車，還拿西瓜刀砍人，造成陳男左手臂、背部受傷，張隨即徒步逃逸，獲報來處理的員警一路追趕，在500公尺外將張男逮獲，目前警方正深入偵辦中。
警方表示，張男與陳男4月在大寮三隆路發生車禍，雙方約定今天上午在大寮區公所、調解委員會調解，張男隻身前往，陳男則由叔叔陪同，但最後因對肇事責任及賠償金額談不攏，調解並不成立，雙方各自負氣離開。
沒想到，張男開車要離開區公所時，見到陳男和他叔叔騎機車在前方，竟一時情緒失控，直接駕車從後方衝撞，並從車內拿出一把西瓜刀，朝陳男猛砍，造成陳男左手臂及背部刀傷，他的叔叔則是倒地時擦傷，警消獲報趕抵，將兩人送往高雄長庚治療，均無生命危險。
陳男見員警到場，棄車拔腿就跑，獲報前來處理的呂姓員警緊跟在後，追逐約500公尺後，才說服張嫌放棄抵抗，順利將他逮獲。
張男向警方表示，因為不滿車禍被撞，反而還要賠償對方，心裡覺得非常不爽，才會一時失去理智撞人、砍人，訊後被依殺人未遂罪嫌送辦。
(中時)
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