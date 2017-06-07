廣告物光源亮 北市訂定光害管制自治條例
光害已成新興公害，台灣目前尚無光害管制法令，北市率全國之先，研擬「台北市光害管制自治條例」，今在議會法規委員會一讀通過，將管制光源輝度、照度及閃爍情形，另外位在高速公路、快速道路兩側旁的大型看板，可能干擾駕駛視線，設置前須經過委員會審查，違者最高開罰10萬元。
近年廣告物光源愈來愈亮，環保局13年來接獲近千件光害陳情案，有6成來自霓虹燈及廣告招牌，為此環保局研擬光害管制自治條例草案，針對招牌廣告、侯車亭廣告、路燈照明等光源管制。
草案規範晚間7點到隔日上午6點間，大於25平方公尺的LED看板，光源輝度不得超過250（cd/m），小於25平方公尺的LED看板及非LED看板，輝度不得超過300（cd/m）；若有民眾檢舉招牌太亮，在光源周邊測得平均照度不得超過25（lux）。
為避免眩光影響民眾生活，草案規範夜間10點到隔日上午8點，廣告物光源不得閃爍。上述違規者須在1個月內限期改善，未改善可處3萬元到10萬元罰鍰，並得按次處罰，若1年內遭罰3次，環保局可斷絕廣告電源。
此外，為避免夜間強光影響交通安全，設置在高速公路、快速道路兩側30公尺內第一排建物，且面積大於25平方公尺的看板，須先經過光害審議委員會審查，違者可處5萬元到10萬元罰鍰。
今自治條例送入議會法規會討論，召集人、議員李新認為，目前依廣告物大小有不同輝度規範，若輝度250或300無明顯差距，訂統一標準就好，可避免審查麻煩；議員周威佑則質疑，快速道路旁的看板更換頻繁，預審真能發揮作用嗎？
環保局長劉銘龍表示，輝度規範可以統一，日後會舉辦公聽決定採取250或300；不過快速道路旁看板，考量設置位置會影響駕駛視線，仍需要預審機制，事前訂好原則。最終委員會通過一讀審查，日後若在大會三讀通過，台北將成為全亞洲首個管制光害的城市。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。