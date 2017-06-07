廣告物光源亮 北市訂定光害管制自治條例

光害已成新興公害，台灣目前尚無光害管制法令，北市率全國之先，研擬「台北市光害管制自治條例」，今在議會法規委員會一讀通過，將管制光源輝度、照度及閃爍情形，另外位在高速公路、快速道路兩側旁的大型看板，可能干擾駕駛視線，設置前須經過委員會審查，違者最高開罰10萬元。

近年廣告物光源愈來愈亮，環保局13年來接獲近千件光害陳情案，有6成來自霓虹燈及廣告招牌，為此環保局研擬光害管制自治條例草案，針對招牌廣告、侯車亭廣告、路燈照明等光源管制。

草案規範晚間7點到隔日上午6點間，大於25平方公尺的LED看板，光源輝度不得超過250（cd/m），小於25平方公尺的LED看板及非LED看板，輝度不得超過300（cd/m）；若有民眾檢舉招牌太亮，在光源周邊測得平均照度不得超過25（lux）。

為避免眩光影響民眾生活，草案規範夜間10點到隔日上午8點，廣告物光源不得閃爍。上述違規者須在1個月內限期改善，未改善可處3萬元到10萬元罰鍰，並得按次處罰，若1年內遭罰3次，環保局可斷絕廣告電源。

此外，為避免夜間強光影響交通安全，設置在高速公路、快速道路兩側30公尺內第一排建物，且面積大於25平方公尺的看板，須先經過光害審議委員會審查，違者可處5萬元到10萬元罰鍰。

今自治條例送入議會法規會討論，召集人、議員李新認為，目前依廣告物大小有不同輝度規範，若輝度250或300無明顯差距，訂統一標準就好，可避免審查麻煩；議員周威佑則質疑，快速道路旁的看板更換頻繁，預審真能發揮作用嗎？

環保局長劉銘龍表示，輝度規範可以統一，日後會舉辦公聽決定採取250或300；不過快速道路旁看板，考量設置位置會影響駕駛視線，仍需要預審機制，事前訂好原則。最終委員會通過一讀審查，日後若在大會三讀通過，台北將成為全亞洲首個管制光害的城市。

(中時)