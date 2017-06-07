賴神打破禁忌「親中」沈富雄：突兀但前瞻

前立委沈富雄認為，賴神是有志大位的人，「親中」說不宜輕率出口。（資料照片 劉宗龍攝）

台南市長賴清德的「親中愛台」說，藍營譏為地表最強髮夾彎，但看在曾是綠營大老的前立委沈富雄眼中，這種宣誓堪稱「突兀但前瞻」。他說，「親中」一語在台灣是禁忌，但賴神能將之並列表述，是前所未聞，他直呼「賴神可擁有智慧財產權」。

根據聯合報報導，沈富雄對賴清德為何會有「親中愛台」之說，他分析，賴神未來只剩總統大位還未取得，他必須向中移動，與大陸減輕敵意。沈富雄說，這是賴清德個人的前瞻計畫。

熟悉台灣政治圍氛的沈富雄說，「親中」一語是公認的禁忌。即使是言論立場「親中」者，不論是媒體或媒體人或藍營檯面上的政治人物，都不敢表態自己「親中」。

即使馬英九曾喊過終極統一，是北京最能信任的台灣領導人，馬也頂多說「親美、友日、和中」，其原因大概是兩岸敵意未除，馬英九不敢觸犯眾怒。

從綠營的角度來看，「親中」一詞比「親中賣台」少見，而「親中賣台」幾乎是琅琅上口，是對政敵或藍營最容易扣的紅帽子。所以沈富雄看賴神的「親中愛台」，直呼是前所未聞，賴神有資格擁有智慧財產權。但沈富雄認為，賴清德是有志大位的人，出口不宜如此輕率。

(中時電子報)