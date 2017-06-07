新竹百貨業「年中慶」 明全面開打

新竹百貨業「年中慶」明 (8)日全面開打，太平洋崇光百貨新竹兩館至20日除打出流行服飾7折起，首4日加碼APP會員獨享，單筆消費滿3,000元贈100元電子十足抵用券，再加上聯合14家銀行推出單日單卡刷滿3,000元贈200元十足抵用券，合計回饋率達10％。

新竹三越百貨新竹中華店也自明日至18日「年中慶」，首7日持貴賓卡與指定銀行信用卡，可獨享全館刷5,000送200元電子贈品禮券、名品區刷1萬送500元電子贈品禮券。

新竹大遠百則自5月26日就開打「年中慶」，近尾聲仍搭配流行服飾7折起。

太平洋崇光 (SOGO)百貨新竹兩館表示，6月12日至6月20日舉辦年中回饋瘋狂抽，單筆消費滿3,000元就有機會抽中時下最夯的Gogoro電動機車。

(工商)