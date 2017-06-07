蘭陽女中學生洗車募款 募集舊書包送非洲孩童

國立蘭陽女中正安排進行「洗車募款、並募集舊書包送非洲孩童」的愛心活動。（胡健森攝）

繼「舊鞋救命、愛女孩計畫、一旗助學」後，蘭陽女中學生今年另發起「送書包到非洲」愛心活動，將同學們因畢業之後可能棄置不用的書包收集起來，寄到非洲肯亞送給當地的孩童，同時學生們也將在11日配合舉辦洗車募款活動，籌募寄送這些書包所需要的運費。

蘭陽女中此次的「送書包到非洲」愛心活動，除了與全台30所高中職一起聯手進行，另外也推廣至復興國中、中華國中、礁溪國中、凱旋國中與五結國中等縣內的幾所國中，希望趁此畢業季節，將畢業同學們不再使用的書包收集起來，再送到非洲肯亞，協助改善當地孩童的就學條件。

這項活動舉辦人之一的蘭陽女中學生宋佑心說，收集書包只是活動的前端部份，後續還要籌募足夠的資金，才能將書包順利運送到肯亞。因此她們將在本月11日上午8點半到下午4點，在蘭陽女中舉行「公益洗車募款」活動，由同學們捲起袖子、拿著抹布、刷子等洗車工具，幫前來響應活動的民眾仔細清洗愛車，每輛車的洗車費用以150元為原則，當日所得將全數捐給舊鞋救命協會，也會開立正式的捐款收據。

(中時)