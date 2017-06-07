中市府第二辦公大樓興建案 林佳龍：已暫緩

台中市議員陳成添今天為台中高農請命，強調全體師生校友全力保護校地！（陳世宗攝）

台中市政府計畫利用興大附農（原台中高農）第二校區，目前委外給民間公司的2公頃土地，興建第二辦公大樓！市議員陳成添7日要求市府應加強與學校溝通。市長林佳龍說，本案已暫緩，不贊同外界說是市府「強取」，目前市府與高農加強溝通，協助高農發展校務創造多贏。

市議員陳成添今日在議會總質詢時說，市府盼利用高農第二校區興建第二辦公大樓，不應透過都市計畫方式以強制性方式取得高農土地，應與學校溝通尋求共識。

林佳龍指出，身為市長他必須擘劃都市長遠發展，也要將公有土地地盡其利，於都市計畫變更有其一定程序與制度，亦有外部專家學者參與，是眾人考慮都市長遠發展後所做的決定。都市計畫變更過程，市府都有邀請台中高農參與，目前市府已加強溝通。

林佳龍說，這項都市計畫變更已經暫緩，目前正與台中高農繼續溝通尋求共識，市府已依學校需求，同意協助高農管理在大肚山上94公頃的第三校區，此校地因學校無力管理遭監察院糾正多次；高農也希望在校本部興建一棟全新教學大樓，市府也將積極向中央爭取2億元經費。

林佳龍強調，市府也非使用全部第二校區土地，而是保留2公頃核心區，另外目前OT給興農的2公頃土地，也會與高農溝通，保留部分空間供學校使用，並保留歷史文化意象，並透過改善交通方式，讓土地發揮最大效益。

(中時)