花蓮防汛堤防施工 砂石車翻覆釀一死一傷

造成一死一傷慘劇。(鳳林分局提供)

花蓮縣鳳林鎮新光兆豐農場票口旁的壽豐溪正在進行防汛堤防工程，7日上午11時39分傳出工安意外，駕駛怪手的鄭姓司機遭翻覆砂石車上的土石活埋死亡，砂石車司機也因車輛翻覆造成頭部撕裂傷，警方初步了解，事故原因可能是怪手進行作業時，將挖起的土石倒進砂石車斗時，可能因配重不平均導致車輛翻覆，但詳細原因仍待釐清。

(中時)