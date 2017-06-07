賴神提「親中愛台」 沈富雄： 突兀而前瞻

台南市長賴清德日前在議會答詢時說自己「親中愛台」，引來各方解讀。前立委沈富雄今天表示，「賴神的神來一語，突兀而前瞻」；他認為，賴清德的政治前途只剩總統大位，必須向中移動，與大陸減輕敵意，是為「前瞻」。

沈富雄今在臉書表示，賴清德必須向中移動，與大陸減輕敵意，但台灣沒有人公開自稱「親中」，藍營中所有檯面人物幾無一人表態「親中」，即便部分媒體及媒體人言論明顯「親中」，也不敢自我表白親中，原因大概是北京的對台企圖不減，「親中」一語是公認的禁忌。

蔡英文總統今天參加中常會前被問到「總統你也親中嗎？」她微笑點頭、揮手，而不答。

民進黨副秘書長徐佳青：我們都跟賴市長的意見一致，從來我們跟中國都希望和平相處、互相合作，親中愛台也都是我們的基本原則跟信念，這樣的看法從中央到地方沒有人是不一致的。

沈富雄在今天臉書指出，台灣沒有人公開自稱「親中」，藍營中所有抬面人物幾無一人表態「親中」，既便部份媒體及媒體人言論明顯「親中」，也不敢自我表白親中，原因大概是北京的對台企圖不減，「親中」一語是公認的禁忌。

沈富雄說，但「親中」一辭比「親中賣台」少見，對綠營而言，「親中賣台」幾乎是琅琅上口，門檻不高，是對政敵或藍營隨便可以套上的紅帽子，但「親中愛台」則是前所未聞，賴神可擁有智慧財產權。

他說，馬英九是北京最能信任的台灣領導人，也頂多講到「親美、友日、和中」，以馬英九的終極統一立場，此時也只能「和」而已，「親」則不敢也，我常以此調侃馬總統，日本都可為「友」了，同文同種的中為何只能「和」呢？原因大概是兩岸敵意未除，馬英九不敢觸犯眾怒也。

沈富雄說，連馬英九都不敢「親」了，賴神何德何能竟敢開此先河，而總統府忙著跟進。有人忙著文過飾非，以「親近」解釋，這未免過度牽強。「我如果勉強為之解釋，可能是『親中國』、『親中國人』，而『反抗』制定對台政策的『北京領導人』或『北京政權』。」

沈富雄表示，只有他如此這般的詮釋才能使賴神和總統府同時找到下台階，但有志大位的人，出口不宜如此輕率。

(中時)