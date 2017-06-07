不只煙火！國慶音樂會將首度到台東

國台交全團80人，將為台東首次帶來國慶音樂會。（國台交提供）

立委劉櫂豪（右）在國台交團長劉玄詠協助下，敲定國慶音樂會到台東的行程。（劉櫂豪提供）

台灣歷史最悠久的管弦樂團「國立台灣交響樂團（NTSO，簡稱國台交）」，在國慶日前夕將帶來台東有史以來首次國慶音樂會。在立委劉櫂豪爭取下，國台交國慶音樂會將於10月6日，於台東縣文化處藝文中心演藝廳演出，活動免費索票，也為緊接而來、首次在台東舉辦的國慶煙火拉開序幕。

劉櫂豪向文化部爭取國台交到台東舉辦國慶音樂會，獲得團長劉玄詠的積極協助，時間訂於10月6日，也是國台交國慶音樂會三場次巡迴演出的第一場，將以古典樂之美一同慶祝雙十國慶日。

國台交全團80人將會出席，除演奏經典古典曲目外，也會在族群多元的台東，演奏客家、原住民等不同風格的曲子，同時還為台東鄉親演出台灣作曲家兼豎琴演奏家李哲藝，為國台交70週年快閃活動所編寫的《快閃組曲》。

劉櫂豪表示，國慶煙火今年首度到台東，活動之前將有國台交國慶音樂會，國慶連假將是台東發光、充滿喜悅的一周，台東民眾要把握機會，前往感受國台交磅礡的氣勢。

(中時)