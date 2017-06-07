農委會副主委視察高雄農業技術團 預告再開8團
農委會委託高雄、台中、屏東試辦農業技術團，解決農業季節性缺工問題，成效不錯，農委會副主委翁章梁7日走訪高雄農村，對技術團成果相當滿意，並當場預告將再增加8團技術團，希望每個農業縣都能參與，為農村注入更多人力。
台中、高雄、屏東今年初獲農委會委託試辦農業專業技術團，4月初開始，由台中石岡區、高雄大樹區、屏東南州地區等3家農會派工至提出需求的農場，負責技術性工作，協助解決季節性缺工困境。
高市農業局表示，大樹團推出後成效顯著，4、5月共派出近1200個工作任務，派工率將近100%，更進一步獲農委會同意增列六龜團，投入高雄旗美地區農業勞動力缺口，預估2個團1年可為高雄提供1萬6000人次中高技術農業勞動力。
農委會副主委翁章梁今天視察大樹農業技術團，他說，去年梅姬颱風時，蔡英文總統到旗山勘災，交代要處理農業缺工情形，因此農委會推動農業技術團及農事服務團，每月並為每位成員存下1萬元基金，盼計畫結束後幫助他們繼續從農。
他指出，技術團初步評估成效不錯，將特別加碼六龜團支援大旗美地區小農，此外也要在全台擴展至11團農業技術團、17團農事服務團，總人力將增加至670人，希望每個農業縣至少各有1團農業技術團及農事服務團，全面支援農村勞動工作。
(中時)
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