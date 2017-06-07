市售防曬乳SPF防曬係數 2成4不足標示

對抗夏季高強度的紫外線，防曬乳成為民眾出門必備品，消基會抽查市售25件防曬乳，雖成分調查皆符合規定，但仍有6件SPF防曬係數低於標示值，比例高達2成4，其中包含曼秀雷敦、雪芙蘭、上山採藥等知名品牌。

消基會指出，SPF防曬係數，代表防曬品對皮膚扺抗紫外線曬傷保護的程度，一般分為低2~14、中15~29、高30~49、以及超過50的最高防曬等級，依試驗方法的不同，有「★」號，「＋」號，當★號或＋號愈多，表示皮膚在陽光下愈不易曬黑。

國內目前對於防曬係數標示方式，是依「化粧品防曬係數SPF測試（人體測試）技術規範指引」，參考ISO 24444 （2010）檢測方法，但受限於成本等各種考量，本次消基會採用接近於美國FDA標準的人工薄膜測驗方法，將定量防曬乳塗抹於3M 膠帶，比較與沒有塗抹產品之間，穿透紫外線的能力。

根據消基會調查結果顯示，本次抽查市售25款防曬乳中，共6款產品遭發現SPF實際效果不符商品標示，有5款商品標示SPF達50，1款標示SPF達30，國產、日本商品皆有，包含上山採藥、零負擔、媚點、艾杜紗、曼秀雷敦、雪芙蘭等，消基會推測，可能原因為防曬乳調配不均、配方不實或檢測方式不同所致。

此外，在25件樣品中，有7件樣品含Paraben類防腐劑，總量均小於1.0％，符合目前「化粧品防腐劑成分使用基準表」中的規定，但消基會董事長游開雄指出，2018年將上路的新規，總量需小於0.14％，現行2款防曬乳，包含香蕉船兒童系列防曬乳液SPF50+PA++++、Olay高校隔離防曬乳加強型，若不修改內容物，未來恐有超標問題。

游開雄指出，由於此次試驗SPF方法並非國家方法，無法以此結果指出業者標示不實，建議主管機關修正「技術規範指引」，建立與國際接軌的防曬產品防曬效能測試方法，並加強抽驗及公布結果供消費者查閱。也提醒消費者，選購物理性或偏物理性的混和性防曬產品，成分安全更有保障。

(中時)