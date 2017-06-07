慶鐵婚深情告白六月 李易：光睡姿就讓我迷戀

李易深情告白六月：「光睡姿就讓我迷戀」。（圖／本報系資料照片）

六月（蔡君茹）、李易日前迎接結婚6週年，小倆口特別到紐約慶祝，六月同時也為李易慶祝34歲生日，夫妻倆出遊不忘放閃，還不時互虧，夫妻恩愛又逗趣互動羨煞眾人，不過在迎接結婚6週年之際，李易也不忘收起平時調皮個性，深情對嬌妻喊話：「我更相信妳光睡姿就讓我迷戀」。

六月為李易準備台北紐約機票，並把機位從經濟艙升等為商務艙，起初李易還調皮說六月不夠了解他，不過搭機時，李易則是開心說：「商務艙大的（得）像網咖啊～妳真的超懂我～」，夫妻倆也在紐約旅行迎接「鐵婚」和慶祝李易生日，朝聖紐約車站、當地街頭和美食。

而昨天（6日）是兩人結婚6週年的紀念日，儘管夫妻倆都在時差中度過，李易更是一回國就開工，不過他也不忘在臉書隔空喊話嬌妻，感謝六月為他生下一對子女、安排紐約旅程「雖然今天在時差跟工作中渡過，我相信妳真的懂我，更相信我們會有下一個6年，我更相信妳光睡姿就讓我迷戀」。

(中時電子報)