教育部技專評鑑 南亞學院視覺傳達設計系「未通過」

教育部今天公布105學年技專校院各項評鑑結果，這次有7所科技大學、4所技術學院、6所專科學校接受綜合評鑑，5所科大計11個受評單位接受追蹤評鑑、2所科技大學計2個單位接受再評鑑，最後僅南亞技術學院視覺傳達設計系「未通過」。

不過，南亞技術學院視覺傳達設計系、行銷與流通管理系、創意流行時尚設計系、資訊管理系及應用科技所等5個系所已訂於106學年起停招。

教育部技職司長楊玉惠表示，現在評鑑結果與獎補助款、招生名額及學雜費脫勾，只是提供學生升學時選擇學校的參考。但以南亞技術學院來說，多系今年停招，但學校有義務將既有學生照顧到畢業，教育部也將督促他們不能降低教學品質。

此外，全國158所大專院校中，今年僅仁德醫專申請調漲學雜費1.88％，但此校幼兒保育科的評鑑卻僅獲得3等，表現不甚理想。

(中時)