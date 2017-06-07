金山5國中生遭浪襲 4獲救1失蹤

新北市金山5名金山國中畢業生下午2時許在水尾海灘戲水，疑似風浪過大，遭海浪捲走，其中3人被附近安檢所海巡人員救起，1人自行上岸；16歲謝姓少年失蹤，警消獲報出動搜救艇展開搜救行動，目前尚未尋獲下落。

(中時)