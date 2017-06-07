槍毒集團藏身宮廟裡 黑面媽祖娘娘也不保佑
台北市刑大偵五隊昨日破獲以康姓、賴姓、蒲姓男子及陳姓女子等人為首的17人販毒集團，查扣二級毒品安非他命(約20餘公克)、改造手槍成品1枝、半成品1枝、子彈35顆、槍枝改造工具等證物。
警方蒐證期間，發現賴姓、蒲姓2人於去年12月間，在信義區持有200餘公克安非他命遭到保安大隊員警路檢查獲，並遭到收押禁見，販毒工作因此暫時受到打擊，但交保後旋即重操舊業，並變本加厲改造槍械以防身。
他們為躲避警方查緝，部分集團成員故意躲進信義區某信奉黑面三媽媽祖廟內藏身，並養狗看門，警方數度欲前往蒐證，均因數隻犬狗狂吠而無法接近，令警方偵辦進度受阻。昨日凌晨警方查緝時，特地出動特勤人員帶頭攻堅，冥冥之中有如神助，平日狗聲狂吠的情形不復見，只剩1隻小狗低吠。
警方在特勤幹員的帶頭攻堅下，在黑面媽祖的神像下，先逮捕蒲姓嫌犯，再攻入一旁的小房舍內，查獲隨身攜帶槍彈之賴姓嫌犯到案。全案計逮捕康姓、賴姓、蒲姓、陳姓等嫌犯16男1女，全案依違反毒品危害防制條例、槍。砲彈藥刀械管制條例罪，移送臺灣臺北地方法院檢察署偵辦。
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(中時)
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