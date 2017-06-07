「合歡越嶺」收錄合歡山四季不同美 23分鐘無冷場

拍攝合歡山近兩年，導演廖東坤說，拍攝過程雖然辛苦，但每一次上山拍攝都是感動。（張祈攝）

合歡北峰步道。（太管處提供）

變化多端的合歡山為台灣高可及性的高山之一，為讓遊客一睹四季迷人樣貌，太管處邀請生態攝影家廖東坤擔任導演拍攝，耗時近2年時間深入山中紀錄，製作23分鐘無冷場的「合歡越嶺」生態短片，廖東坤說，找不到最喜歡的一幕，因每一秒都太美了！

合歡山位於中央山脈北段，屬太魯閣國家公園西側園區，由3千多尺以上的高山組成，影片以貫穿其間的中橫公路為軸線，帶領觀眾從海拔2千公尺的霧林帶談起，一路進入到合歡山，探索合歡山的季節、景觀和生態變化，影片今天在太魯閣遊客中心正式首映發表，未來將固定在太魯閣國家公園的合歡山管理站和太魯閣遊客中心播映。

太管處長楊模麟指出，合歡山境內拜台8線、台14線所賜，因交通方便、平易近人，變化多端的樣貌，也讓上山賞花、賞景的人數不斷增高，今年統計至上個月，月月上山人數平均突破5萬人，因高山杜鵑花季來臨，上月入山人數就有9萬多人，是太魯閣國家公園的高人氣景點。

整部影片都以4K攝影設備拍攝，由導演廖東坤一人組成的攝影團隊，背著30、40公斤的攝影器材在山間行走，最大的困難就是天候，他說，花最多時間在等待拍攝時機，碰到雨季一下就是7到10天，中午10點後就開始起霧，拍攝過程非常辛苦。

「山能給人的東西太多，而人類認識的太粗淺！」廖東坤說，合歡山是台灣高山生態系展演的場所，包容生物長時間的演化，豐富多元、無法預測的樣貌，每一次上山拍攝都是感動，盼觀眾能透過影片更認識這塊寶島。他也透露，原訂影片時間是18分鐘，因為太美無法刪減，只好延長到23分鐘。

(中時)