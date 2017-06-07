安以軒288萬禮服像「它」 網友狂推餓了

安以軒6日在夏威夷大婚。(圖／安以軒工作室提供)

網友搞笑說安以軒婚紗像水餃。(圖／翻攝自Dcard、葉毓蘭攝)

安以軒6日在夏威夷完婚，從迎賓趴到晚宴共換穿5套禮服，其中婚禮儀式她穿上法國時裝設計師stephane rolland量身打造的白紗，要價288萬，不過現有網友在Dcard表示看到第一眼，竟然想到「水餃」，引起網友熱議。

有網友在《Dcard》搞笑表示，姐姐傳了安以軒的白紗給她看，不過看到的第一眼，竟然只聯想到「水餃」，還附上對比圖，不少人看了都表示還真的蠻像的，「這衣服要包很久吧」、「我餓了」，還有人開始討論起水餃哪裡好吃，引起熱議。

(中時電子報)