新竹高工機械科陳明妍做車床 奪中區分賽冠軍

新竹高工女學生陳明妍（右四），日前拿下全國技能競賽中區分賽冠軍。（徐養齡翻攝）

新竹高工機械科女學生陳明妍是標準清秀美眉，但做起粗重的車床、銑床等專業工作，卻一點都不輸給更高更壯的男同學，日前拿下全國技能競賽中區分賽冠軍，取得進入全國決賽的門票。

陳明妍的一雙巧手，源於木工達人的父親，她自虧從小個性就不這麼女生，媽媽買給她的洋娃娃總被她扔到一旁，愛玩玩具刀或對木頭敲敲打打，國中念美容美髮技藝班，升上高職後，在機械課程上找到興趣。

其實剛投入實作課程，陳明妍也曾被刺耳的車床切割聲，及練習室內工業塵味嚇到，加上體型不如男同學，學習時期吃了不少苦頭，但她對自我要求高，每項細節總要歷經百餘次練習，達到個人期許才停手，2年餘來練就一身好功夫。

陳明妍日前參加全國技能競賽中區分賽，一舉打敗中區5縣市高職菁英，以工業機械修護組車床、銑床冠軍之姿，挺進8月舉辦的全國決賽。消息傳回故鄉，連市長林智堅都豎起拇指喊「讚」。

儘管有人會笑她「不像女生」、「嫁不出去」，陳明妍看得很坦然，家人也一路相挺，立志要成為專業機械工程師。

該校學務處主任廖倉祥，同時也是陳明妍的指導老師，一路看著陳明妍成長，到她成為學校5年來首位拿下該賽金牌的女生。他直言，選擇機械修護科的女生雖不多，但女生細心程度，足以彌補體能上不足，「有心最重要」。

(中時)