做總統好難 川普推特封鎖批評者被告違憲

川普推特帳號介面。(截圖/推特@realdonaldtrump)

在社群平台上遇到不喜歡的使用者時，可以將其帳號封鎖以免遭到騷擾，然而當美國總統這麼做時，竟然會因此被告違憲！美國總統川普喜歡用推特「治國」是眾所皆知的，爭議不少的他在推文的評論中，也充斥著反對者的批評，川普近日將部分反對者封鎖，遭封鎖的使用者要求川普解除封鎖，否則將對川普提起違反美國第一憲法修正案的訴訟。

據《紐約時報》報導，美國哥倫比亞大學第一憲法修正案騎士機構(Knight First Amendment Institute)，代表2位遭川普推特封鎖帳號的使用者，6日向川普發出了信件，要求川普推特帳號@realdonaldtrump解除這些帳號封鎖，讓這些使用可以看到川普的推文、追蹤帳號或轉發推文等，否則將對川普提起訴訟，因為他們認為川普此舉已經違反了美國第一憲法修正案(First Amendment)保障人民的言論自由。

被封鎖的帳號使用者認為，川普的推文內容包括討論美國國內、外交政策，轉發媒體對自己和他的政府的報導等，他的推特是個「被指定的公眾論壇」，讓大家行使言論自由的權利來討論公共事務，因此將特定使用者屏除於這個公共論壇之外，會讓他們將無法參與在正在進行的公共事務討論，此舉剝奪了他們自由表達的權力。

被封鎖使用者給川普的信件中寫到，川普不可以因評論「不同意或嘲笑你」，就阻止使用者發表言論，最高法院認為「對政治討論尖銳且讓人不愉快的攻擊，是受到第一憲法修正案的保障」。

其中一名遭封鎖的帳號使用者奧萊莉(Holly O'Reilly)的推特帳號@AynRandPaulRyan簡介為，「要求真相遊行的組織者」，上個月在川普的推文底下回覆「你是一個騙子，你是個徹底的笨蛋。天啊，你令人感到羞恥」，也順便宣傳了6月3日上街反川普、要求真相的遊行，還貼上了教宗不舒服看著川普的動圖，寫到：「這就是全世界怎麼看你」，隨後在奧萊利5月23日就川普遭封鎖了。

另一名遭封鎖的推特使用者帕皮(Joseph Papp)帳號為@joeabike，則是在川普6月3日的推文下，回覆了3次「你怎麼不去參加反對你本人的華盛頓反對退出巴黎協議遊行? #假領導人」，之後就他的帳號也遭川普封鎖。

(中時電子報)