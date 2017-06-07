4縣市合辦市集 來新竹市品嘗好滋味

集結4縣市特色美食的新竹味市集，本月10日在新竹市北大公園登場，市長林智堅歡迎民眾到竹市作客。（徐養齡攝）

集結4縣市特色美食的新竹味市集，本月10日在新竹市北大公園登場。（徐養齡攝）

4縣市特色美食。（徐養齡攝）

邁入第2年的「新竹味市集」廣受好評，今年廣邀宜蘭縣、台南市、屏東縣共同參與，將推出在地美味料理、特產直送竹市，本月10日到下月2日，每周六、日在北大公園登場，歡迎民眾踴躍參加，體驗絕佳好滋味。

市長林智堅7日與屏東縣農業處副處長鄭永裕等人，共同為新竹味市集暖身，並展示屏東金鑽鳳梨、檸檬、大埔紅豆、宜蘭蔥餅、壯圍哈密瓜、新竹愛元農場蔬菜與農會蜂蜜、台南度小月、關廟麵等特色產品。

林智堅指出，新竹味市集集結屏東、宜蘭、新竹及台南在地小農、青農、文創、二手再生市集，連續4周帶來不同城鎮風貌主題，達到跨域整合的城市行銷，民眾可在不同特展中，品嘗不同縣市的特色美食，如宜蘭哈密瓜、台南牛肉湯、屏東鳳梨等好滋味。

其中，「食在屏東周」將在本月10日、11日登場，「品味蘭陽周」在17、18日，「竹塹風味周」在24、25日，「府城逗陣周」在7月1、2日，民眾不用全台走透透，就能品味各地美食。

各項美食活動舉辦時，另將推出有獎徵答，可獲限量伴手禮，每周末在表演舞台旁設有DIY手作教學，另有小魯凱音樂傳創隊、屏東青葉美麗行動、林士軒、簡淑萍、呂莘、持修、廖文強、郭真榕等歌手表演。

(中時)