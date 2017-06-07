強拆南市南區健康攤販集中市場 攤商聚集抗議
台南市政府3年前與南區健康攤販集中市場使用戶終止契約，土地轉作公園用地，攤商仍付著補償金繼續使用，政府最近陸續強制執行斷水斷電，數十位攤商認為政府沒作適當的補償安置，太過「鴨霸」，7日到台南市政府舉標語抗議。
南區建康攤販集中市場1992年底啟用，主要是將流動攤販集中，並鼓吹是「永久市場用地」，每戶攤商可以6萬元代價與政府合蓋市場，並按月繳付3000租金進駐。市場一開始約有400多戶使用，相當繁榮。
這處市場建築物遭監察院認定無使用執照「非法不能使用」，台南市政府2004年變更為公園用地。2014年政府與該市場管理委員會終止合約，開始柔性勸離，不給續租，使用戶驟減為92戶，不願離開者仍付出每月1500元的補償金，繼續生存。
台南市政府經發局5日起陸續開始強制執行，預計先拆除原契約人28戶，其餘64戶因曾轉手，將另透過法律程序處理。
南區建康攤販集中市場管理委員會日發動抗爭，號召數十人前往台南市政府抗議，要求政府應與使用戶協商，訂出補常安置辦法。
台南市經發局副局長殷世熙表示，該處市場一直經營不善，部分變成占用與轉租，政府一直採取柔性勸離，設法媒合使用戶到其他市場營業，但效果不佳，因為法院近日已發出強制執行令，才會決定分四批先拆除28戶。
(中時)
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