強拆南市南區健康攤販集中市場 攤商聚集抗議

南區健康攤販集中市場7日再執行強制拆除，攤商怒氣沖沖到台南市政府拉白布條抗議。（程炳璋攝）

南區健康攤販集中市場攤商們7日到台南市政府抗議，台南市議員李文正出面與官員斡旋，要求做好補償安置。（程炳璋攝）

南區健康攤販集中市場管理委員會會長楊家有帶著攤商向官員們抗議，遭警方擋在台南市政府門外。（程炳璋攝）

台南市政府3年前與南區健康攤販集中市場使用戶終止契約，土地轉作公園用地，攤商仍付著補償金繼續使用，政府最近陸續強制執行斷水斷電，數十位攤商認為政府沒作適當的補償安置，太過「鴨霸」，7日到台南市政府舉標語抗議。

南區建康攤販集中市場1992年底啟用，主要是將流動攤販集中，並鼓吹是「永久市場用地」，每戶攤商可以6萬元代價與政府合蓋市場，並按月繳付3000租金進駐。市場一開始約有400多戶使用，相當繁榮。

這處市場建築物遭監察院認定無使用執照「非法不能使用」，台南市政府2004年變更為公園用地。2014年政府與該市場管理委員會終止合約，開始柔性勸離，不給續租，使用戶驟減為92戶，不願離開者仍付出每月1500元的補償金，繼續生存。

台南市政府經發局5日起陸續開始強制執行，預計先拆除原契約人28戶，其餘64戶因曾轉手，將另透過法律程序處理。

南區建康攤販集中市場管理委員會日發動抗爭，號召數十人前往台南市政府抗議，要求政府應與使用戶協商，訂出補常安置辦法。

台南市經發局副局長殷世熙表示，該處市場一直經營不善，部分變成占用與轉租，政府一直採取柔性勸離，設法媒合使用戶到其他市場營業，但效果不佳，因為法院近日已發出強制執行令，才會決定分四批先拆除28戶。

(中時)