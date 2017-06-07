小黑蚊肆虐 妙齡女雙腿紅豆冰

24歲粉領族夜間外出到公園散步，未料雙腿被小黑蚊叮的變成紅豆冰。（翻攝照片）

隨著天氣轉暖，再加上日前連日豪雨後，小黑蚊越加猖獗，台中市一名24歲粉領族，因喜愛在晚餐後到公園散步，返家後發現雙腿被叮得宛如紅豆冰，只好向醫師求助。大里仁愛醫院強調，5至7月是小黑蚊攻擊人的高峰期，到公園或野外應做好防護措施。

這名粉領族告訴醫生，因為喜愛晚餐後到公園散步，日前豪雨過後，迫不及待外出走走，沒想到才一個晚上，就發現雙腿布滿紅豆冰，原本認為過幾天就好了，但隔了2天仍是癢得受不了，才決定到醫院就診，經擦藥治療，目前恢復良好。

感染科主治醫師黃怡菁說，台灣鋏蠓就是俗稱的小黑蚊，其生長在竹林、草皮或樹林等有青苔的地方，最喜歡在樹下出沒，5至7月攻擊性最猛，近日因連續豪雨過後，許多容器積水、容易孳生病媒蚊，建議戶外活動應穿薄長袖的衣褲或塗抹含DEET成份的防蚊液，可預防叮咬。

皮膚科主任莊燿年建議，若是不慎被小黑蚊叮咬，當下可沖水、以冰毛巾冰敷或塗抹含薄荷成份的藥膏止癢，若仍感覺不適或發現皮膚被抓到破皮流血，最好尋求醫師、透過口服藥或外用藥膏協助，避免色素沉澱留下疤痕，嚴重者甚至可能導致細菌感染、引發蜂窩性組織炎。

(中時)