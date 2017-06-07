長榮赴韓行銷　挑戰韓國旅客破百萬

長榮航空與新北市政府前進韓國行銷新北市觀光，推出機加酒自由行產品優惠，不僅贈送8000份價值約新台幣2萬元的禮物包，更在8日至11日「2017 Hana Tour Show」期間，加碼抽出2組長榮航空首爾到台北來回機票，希望刺激買氣，吸引更多韓國旅客到新北市旅遊，挑戰來台韓國旅客破百萬的目標。

近幾年來台、韓民眾交流熱絡，兩國互訪人次從2015年的117萬，增加至2016年的171萬，成長率高達45％，今年互訪人次可望再創新高。

新北市政府看好韓國市場潛力，推出10大美拍秘境路線，並包裝「與酷企鵝一起旅行超棒Der，新北市最精采的旅遊地」機加酒自由行產品，4天3夜未稅價新台幣1萬4500元起，前8000名購買的旅客加贈禮物包，內含50家精選商店，價值高達新台幣2萬元，讓韓客造訪台灣不僅好玩，便利更超值。

新北市政府副秘書長邱敬斌與長榮航空發言人柯金成化身為美食大使，向在場嘉賓推薦深受韓國旅客喜愛的新北文山包種茶及「手信坊」芒果果凍，並親自調配好喝、健康、清涼的「芒果凍鮮奶茶」，力邀韓國旅客到新北市旅遊時，一定要記得品嘗新北特色美食。

配合韓國旅客習慣從網路蒐集旅遊資訊的特性，將規劃多位韓國知名的部落客及YouTuber實際走訪新北，今年邀請到在IG擁有高人氣的韓國部落客Shootar，Shootar原為專業攝影師，曾多次受邀至國家旅遊體驗，經手拍出的美麗風景照，一PO文就受到熱烈的迴響及討論，對於即將到來的新北市旅行，Shootar表示以前就很常聽朋友到新北市「好玩、好逛、好買、好吃」，一直很嚮往到台灣旅遊，此次想親身走訪新北，尋找出新北市受歡迎及特別之處。

(中時)