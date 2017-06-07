國軍基隆救災被嫌慢　軍方：能體諒市民立場

日前基隆市遭受強降雨襲擊，國軍動員大批官兵前往救災，使得救災進度大幅度超前。（基隆市政府提供）

國軍不辭辛勞的救災。（基隆市政府提供）

基隆市2日遭遇強降雨襲擊，造成市區多處大淹水，同時讓居民損失慘重，基隆後備指揮部立即協調有關單位前往救災，不過卻仍有居民因家園浸水因而遷怒軍方，軍方表示能體量市民心情，所以官兵都不會放在心上，昨天市府也公開感謝軍方在危急時刻伸出援手救災。

2日當天基隆強降雨導致溪水暴漲、整個市區大淹水，海軍司令黃曙光上將深夜立即前往基隆關心災情。當時市府向黃曙光反應，淹水區域嚴重缺乏抽水機具及救災人員，黃曙光聽聞後，立即指示停泊在基隆的軍艦，將艦上的抽水機具拆下，連同車輛、兵力載運至重災區佈設，並以24小時輪班救災，依據市府統計，光是軍方的抽水機，就抽出了275萬加侖的積水。

救災期間，基隆後勤指揮部協調關指部、基支部、水下作業大隊及131艦隊部等單位，支援62部抽水機進行救災，不過卻有少數居民因為家園淹水受損，心情不佳而遷怒前來救援的官兵，破口大罵稱「軍隊動員那麼多人，怎麼還是清掃那麼慢！」不過官兵體諒居民心情，都繼續默默清掃，趕緊將救災任務完成。

當時指揮官得知此事後，表示會體諒居民心情，希望前往救災的官士兵要「苦民所苦」，要求不要與居民發生爭吵、回嘴，而國軍之後救災的速度超乎預期，原先預計要花10天的時間才能完全恢復市容，後來僅花約4天的時間，就將淹水區域整理乾淨，讓市府及絕大多數的居民相當感謝。

基隆市政府昨天則公開表揚國軍義舉，感謝國軍等單位動員救災。基隆市長林右昌表示，此次國軍動員近千人及大型機具，才能讓救災速度得以超前，他給予國軍高度的肯定與感謝，並指後續已經爭取到經費整治武崙溪，盼望之後當地再也不要受到淹水之苦。

(中時)