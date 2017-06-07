巨人追平隊史最多連敗 貧打、先發不穩成原因
讀賣巨人昨役面對西武獅，雖然旅日好手陽岱鋼重返一軍，還敲出帶有打點安打，不過還是無力終止連敗，以5比8輸球，追平隊史1975年的最長11連敗紀錄，追究其原因，日媒指出與1975年的共通點，就是貧打與先發不穩。
1975年的巨人，當時11連敗中，打擊率僅2成05，而今年的11場打擊率也只有2成25，完全呈現貧打狀態，整個打線也只敲出4發全壘打，單場最多得分僅5分。
昨役陽岱鋼回到陣中，擔任開路先鋒，雖然5打數僅1安打，不過適時敲安，打下2分打點，陽岱鋼指出，雖然球隊上下大家都有想贏的氣氛，但對手也是盡全力去贏下比賽，這就是棒球。
投手陣容中，在這11連敗當中，先發投手自責分率高達6.10，牛棚自責分率也是偏高的4.97，王牌先發菅野智之，雖然連續3個月奪下央聯單月投手MVP，但近兩戰也都未拿下勝投。
日職史上最長連敗紀錄，是1998年羅德的18連敗，央聯部分則是1970年養樂多隊的16連敗，巨人今持續與西武交手，盼能終止連敗。
(中時電子報)
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