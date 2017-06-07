誤打誤撞進南開科大 馬國僑生餐飲競賽奪佳作
馬來西亞僑生陳冠汝同學，兩年前誤打誤撞進入南開科技大學，從此展開一段豐富的學習之旅，日前在老師鼓勵下，報名參加「2017好棒盃」餐飲競賽，意外勇奪佳作，讓她和家人都同感雀躍，因未來將更有信心繼續堅持走上餐飲之路。
馬來西亞檳城僑生陳冠汝透露，兩年前她接到南開科大的錄取通知，因不是第一志願，就婉拒入學，原本以為來台灣讀書的夢想就此幻滅，沒想到在父母親鼓勵下，最後還是來到南開科大選擇餐飲管理系，就讀後才發現，原來要把一頓飯煮好，並沒想像中的簡單。
一年級修了李耀堂老師的西餐課程，在課程傳授過程中，陳冠汝受到老師很多啟發，因而和同學進入了南開科大飲食研發中心的愛上料理團隊，跟著大家一起研發新產品、精進料理技巧、包裝產品、學習銷售等。
日前在李老師鼓勵下，參加「2017好棒盃」餐飲料理競賽，本以為是和同學一起以小組方式參賽；沒想到該項賽事是個人賽制，讓她有頗多猶豫，但在同學加油打氣下，毅然參賽。
陳冠汝表示，她參加的是靜態展示組別，因而以南洋回憶、串出新雞等充滿家鄉味及新意的擺盤好菜，內有充滿台灣味的蛋餅、飯糰、洛神果凍，並搭配南洋風味的越南春捲、馬來西亞椰漿飯、椰味麻糬等，很幸運的獲評審青睞，奪得佳作好成績，讓她都喜出望外。
首度參賽就獲肯定，陳冠汝說，對她而言確是一大鼓勵，但要特別感謝李老師，給了她證明自己有此能力的好機會，也讓她更有信心繼續堅持餐飲之路，希望以後能拿到更出色的好成績，讓遠在馬來西亞的爸媽與有榮焉。
(中時)
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