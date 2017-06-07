貓派狗派大戰 22歲女牛排刀刺76歲翁

22歲黃姓愛貓女子，去年9月在淡江大學海事博物館旁邊，發現野狗追逐貓咪，她作勢驅趕，並且以背包揮舞；另外一名76歲愛狗的李姓退休教授看到，在旁冷嘲熱諷「你為什麼因為狗追貓，你就變態成那種樣子」，愛貓女怒告愛狗翁公然侮辱。

但今年4月，法官認為狗追貓是天性，也是生態的自然法則，愛貓女破壞規則，愛狗翁辱罵變態雖有不當，但無違法，判決無罪。愛貓女得知結果後，心中更加不平衡，竟然將牛排刀放在背包裡，隔了半個月，又在校園內遇到這名愛狗老翁，持刀攻擊愛狗翁。

愛狗翁遭愛貓女襲擊，頭部、頸部多處受傷，身上也有多處挫傷，雖然送醫後沒有大礙，但因刀傷都是致命部位，且愛貓女預藏牛排刀在背包內，檢察官以殺人未遂起訴。

而愛貓女則說，就是要致他於死，愛狗翁向檢察官表示，她非常的害怕，擔心被羈押的愛貓女釋放，又會朝他攻擊，能否請檢察官保護他，目前法院仍在羈押中。

(中時)