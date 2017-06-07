貓派狗派大戰 22歲女牛排刀刺76歲翁
22歲黃姓愛貓女子，去年9月在淡江大學海事博物館旁邊，發現野狗追逐貓咪，她作勢驅趕，並且以背包揮舞；另外一名76歲愛狗的李姓退休教授看到，在旁冷嘲熱諷「你為什麼因為狗追貓，你就變態成那種樣子」，愛貓女怒告愛狗翁公然侮辱。
但今年4月，法官認為狗追貓是天性，也是生態的自然法則，愛貓女破壞規則，愛狗翁辱罵變態雖有不當，但無違法，判決無罪。愛貓女得知結果後，心中更加不平衡，竟然將牛排刀放在背包裡，隔了半個月，又在校園內遇到這名愛狗老翁，持刀攻擊愛狗翁。
愛狗翁遭愛貓女襲擊，頭部、頸部多處受傷，身上也有多處挫傷，雖然送醫後沒有大礙，但因刀傷都是致命部位，且愛貓女預藏牛排刀在背包內，檢察官以殺人未遂起訴。
而愛貓女則說，就是要致他於死，愛狗翁向檢察官表示，她非常的害怕，擔心被羈押的愛貓女釋放，又會朝他攻擊，能否請檢察官保護他，目前法院仍在羈押中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。