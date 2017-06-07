E奶辣媽當眾卸妝 被評「差異最大」暴怒

蘇心甯素顏被評為差異大最大冠軍。(取自蘇心甯臉書、中天提供)

蘇心甯坦言有大小眼困擾，平時著重眼妝。(中天提供)

擁有甜美臉蛋與E奶好身材的國光女神兼辣媽蘇心甯(LaLa)，網路人氣超旺，吸引超過40萬人追蹤她的臉書。不過她日前上中天《麻辣天后傳》與一票女星熊熊、阿諾、斯亞、安苡愛挑戰卸妝，卻被評為「差異度最大」冠軍，讓她爆氣罵：「真的有認真打分數嗎？那我剛剛跳舞幹嘛！早知道晚點跳舞，我被騙了！」此話一出笑翻全場。

34歲的蘇心甯辣舞爆乳上陣，依舊難挽狂瀾，被評為差異度最大冠軍，她立刻大喊不公：「我跟斯亞差十歲，這單元不公平！」她坦言有大小眼困擾，化妝特別著重在眼妝，會貼假睫毛打造濃密大眼，自評卸妝前後差異度約七十分。

安苡愛素顏被虧像救生員。(中天提供)

斯亞素顏跳泫雅的《Change》。(中天提供)

這次卸妝還特地戴上眼鏡，清純模樣被來賓稱讚「很像學生妹」，但眼尖的利菁發現，蘇心甯有繡眼線、染眉毛，沈玉琳則毒舌評：「她是膚質暗黃的問題」，她立刻激動回應：「我從高雄多早就坐高鐵來，你也給我睡一下好不好，如果我睡飽皮膚超白的！」

原本被看好差異度最小的斯亞，則因為被利菁發現有繡眉、繡眼線及繡唇，依規定要增加差異度分數，因此輸給熊熊和阿諾，與安苡愛同分，僅次於蘇心甯，最後由熊熊奪得素顏女星冠軍，被評卸妝前後差異度最小。本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道明(8日)晚間11點《麻辣天后傳》播出。

(中時電子報)