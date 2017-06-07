多元人才登峰培育計畫 高雄高工建專業主題基地
高雄市教育局在高雄高工建置「智慧家庭實習場域」，提升與培育家用水電工程、物聯網相關維護、規畫等專業人才，未來將提供各校教師課程開發與教學，同時結合職業試探開放國中生見習。
高雄高工自103學年度起，以智能居家為主軸，開設室內水電配線、家庭安全網路建置、數位娛樂系統課程、網路監控程式設計、無線感測網路電路與程式設計等系列課程模組，結合此次建置「智慧家庭實習場域」體驗屋等。
楊長楊狄龍表示，智慧家庭實習場域除培訓學生基本維修技能外，與智慧家庭模擬環境結合，教導學生如何針對水、電、瓦斯及網路安全等居家環境，進行資訊數位化監測，以觸發學生實際運用創意思考。實習場域將提供跨校相關類科教師，進行不同模組的課程開發與教學，未來更將結合職業試探開放國中端見習。
教育局長范巽綠7日主持啟用儀式，並由高雄高工學生引導，體驗包括安全監控感測、門禁管制控制、智慧家電控制、Family In-Snergy遠端遙控等四大區塊。
現場模擬工作回家後，一進門客廳的電燈會自動亮起，客廳的風扇會依溫度設定自動開啟，透過手持裝置就可以開啟或關閉控制家裡的電器的電源，提升居家環境的舒適度，在智慧家庭實習場域都可以體驗的到，讓參與者親身感受新世代科技帶來的便利與實用。
(中時)
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