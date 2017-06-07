怕凍結資金匯給陳水扁？府重申扁健康最重要

部分綠營人士一直在為前總統陳水扁的特赦案奔走，日前傳出蔡英文不願特赦扁是因為一旦總統對扁發布特赦，瑞士依法須把凍結的3億餘元匯還扁家，總統府發言人林鶴明今天低調回應，重申府方的立場就是不讓人民對立，目前最重要的是確保扁獲得妥善照顧。

外傳扁若遭特赦，瑞士依法除了須把凍結的3億餘元匯還扁家，扁也可領回75顆裸鑽等珠寶，如此一來民意反彈可能會很大。林鶴明表示，有關特赦這個議題，蔡英文總統在選前就已經說過，最大的原則是不讓人民在此爭議上繼續對立。

他說，至於現階段最重要的工作，是全力確保陳前總統能夠獲得最好的醫療照顧，早日回復健康。

媒體追問府方是否有針對扁特赦案進行評估研究？林鶴明表示，對於司法個案的內容，我們沒有評論。

(工商)