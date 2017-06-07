反英語畢業門檻政大生敗訴 賴怡伶：沒違法不代表合理
政大法律系學生賴怡伶反對政大訂定英語畢業門檻，拒繳英語合格證明而無法畢業，她向政大提起行政訴訟，今宣判賴怡伶敗訴。賴怡伶表示，自己是學法律的，本來就知道行政訴訟人民勝出的機會只有1成，可惜自己不夠幸運，但會繼續抗爭到底，她希望法律判決不要影響政大及其他學校推動廢止英語畢業門檻的結果。
賴怡伶英語檢定成績其實是符合畢業標準，但她認為，大學訂定英語畢業門檻不具合理性和必要性，不該在學校沒有提供任何教學和資源的前提下，強迫所有學生考取英語檢定，過去兩年她向校內申訴、教育部訴願，結果通通失敗，後她在2月提起行政訴訟。
賴怡伶說，今天法院宣判敗訴的結果其實在預料之內，她以平常心看待，並且會繼續上訴到底，即便最終法官仍認定大學訂定英語畢業門檻沒有違法，也不代表學校的作為合理，畢竟法律只是最低的道德標準。
由於近日政大的教務會議以高票通過廢止英語畢業門檻一案，未來將交付校務會議，若是順利通過，將在下學期正式廢止，賴怡伶說，希望法院的判決不會影響學校後續推動的發展，也很肯定政大教務會議的結果，表示學生多年的努力是有被校務會議代表聽見且認可的。
賴怡伶重申，設定英語畢業門檻的不代表學生就具備一定的英語能力，許多人沒通過門檻的人，只要參加補救課程就能畢業，根本是「假的制度」，且英語能力跟國際化也是兩回事，很多人連中文新聞都不讀，難道英文好就會關心國際事務嗎？
賴怡伶也強調，長輩應該要相信下一代會自己規劃未來，若是職涯規劃有需要英語能力，學生自己就會去考取檢定，若是未來規劃就沒有要進國際企業，自然沒必要英語能力證明，「學生的就業方向是自己決定」。
(中時)
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