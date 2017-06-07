以物聯網為發想 屏縣建置水情監測系統防災

屏縣府水利處長江國豐展示水情監測系統，透過智慧手機就能掌握縣內各河川、橋樑狀況。（林和生攝）

屏縣府在91部移動式抽水機上建置ＧＰＳ模組，包括位置、抽水量等資訊都能即時回傳。（林和生攝）

透過網際網路讓所有能行使獨立功能的聯通平台正蓬勃發展，幅員遼闊的屏東縣也師法物聯網概念，建構整合河川、橋樑監控，及水位、潮汐影像記錄的即時水情監測系統，讓決策單位準確掌握資訊，作為災時橋樑封閉及居民疏散撤離的依據。

屏東縣政府水利處長江國豐指出，在智慧手機還未普及的年代，每逢颱風過境，總需要派遣人力親至各橋樑、河川進行實地監控，再將資訊帶回應變中心彙整，但當資料回報時已與現場有所落差，無法精準對應。

因此莫拉克風災後，屏縣開始在轄區積極建置監測系統，根據統計，目前中央氣象局在縣內共設置45處雨量站及4處潮位站，每小時自動回傳即時觀測潮位值；同時在橋樑上方共有43處水位站，透過雷達波進行水位測量，再搭配34處影像監控，讓數值與影像重複確認，確保資訊準確。

除此之外，縣府在屏南地區擺設91部移動式抽水機，每台機器上都有ＧＰＳ模組，包括位置、抽水量等資訊都能即時回傳。水情監測系統將各地回收的資訊進行統整，提供中央及縣管河川針對災時現況，作為各單位應變依據。

江國豐強調，系統主要是用來預警，作為橋樑封閉及山區民眾疏散的依據，防災於未然。但他不諱言，目前監控地點仍須擴建，並向中央爭取「智慧水尺」增設，未來在易淹水地區也能主動示警，對民眾生命財產安全更有保障。

(中時)