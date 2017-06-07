台鐵130周年 9日販售紀念套票

台鐵慶祝130周年，將販售紀念套票。（圖／台鐵局提供）

台鐵紀念套票。（圖／台鐵局提供）

台鐵推紀念套票。（圖／台鐵局提供）

為慶祝台灣鐵路130週年，臺鐵局臺北、宜蘭及屏東站將於9日（星期五）鐵路節當天上午販售紀念套票供民眾珍藏。

臺北站於上午9時至11時於一樓多功能展演廳販售「台鐵130週年電子票證紀念套票」共計2000套。套票內含名片式月臺票及電子票證各1張，為推廣民眾持電子票證乘車，電子票證係採隨套附贈方式。

名片式月臺票票號則依永樂、康樂、加祿及成功車站順序編號至2000號，套票依票號順序販售，每套售價新台幣130元整，每人限購8套。本次套票外觀採自動驗票閘門型式設計，購買兩套可組合成1道驗票閘門，增加套票趣味性。

宜蘭站則於當天舉辦名片式車票限量特賣活動，於宜蘭前站3號售票窗口，依序發售四城站現存各級名片式乘車票，發售時間為上午8時30分至11時30分，售價依各級車票票面販售，每人每次限購10張。

屏東站於上午9時起於車站1樓大廳販售「蛻變太陽城、嶄新屏東站」紀念套票1500套。套票內含屏東=歸來區間車名片式車票及上、下午紙式月台票各1張。每套售價新台幣100元整，每人限購5套。本套票設計以屏東新站為主題，內頁紀載屏東站的歷史歲月痕跡，值得民眾收藏。

(中時)