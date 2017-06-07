美不支持台獨但提供武器 小英：盼協助強化國防

美國國防部於當地時間6日公布「2017年中國軍力報告」，反對任何一方片面改變台海現狀且不支持台灣獨立，但基於《台灣關係法》，將提供台灣防禦性軍資與服務讓台灣維持足夠的自衛能力。總統府表示，感謝美國長久以來對台灣關係法的信守，並持續在包括國防方面等各領域提供台灣最堅實的協助。

國防部遞交給國會的「2017年中國軍力報告」中，再度提到美國不支持台灣獨立，且台灣在總統蔡英文就職後，兩岸關係冷卻，中國不斷強調，台灣接受所謂的「九二共識」，即中國和台灣屬於「一個中國」，但可以各自表述「一中」意涵，得以維持台海和平與穩定。

總統府發言人林鶴明表示，感謝美國長久以來對台灣關係法的信守，並持續在包括國防方面等各領域提供台灣最堅實的協助。而作為亞太區域中的一員，面對國家安全與區域穩定的各項挑戰，我們有決心，並且也會持續的強化台灣的自我防衛力量，來維護我們的自由民主與國人福祉，確保區域的和平穩定。

蔡英文總統今天上午接見美國智庫「國家亞洲研究局學者專家訪問團時也表示，《台灣關係法》立法至今已38週年，為台美交往建立了法律架構，也確保兩國關係全方位的發展。在這個堅實的基礎上，我國期盼台美合作，共同推動更進一步的夥伴關係，包括更具策略性的區域安全合作、更廣泛的經貿往來，以及更堅實的互信。

在安全合作方面，她說，維護台海及區域和平穩定，是台美共同的目標。台灣除了持續向美國採購適當防禦性武器，也將加強發展國防產業，希望川普政府能依據《台灣關係法》及「六項保證」來提供協助。

蔡英文表示，台灣將在區域及全球安全事務上，扮演更積極的角色。做為美國可靠的夥伴，台灣將持續共同維護區域及全球安全。在經貿交流方面，希望更進一步深化台美貿易關係，使雙方貿易與經濟往來更暢旺，且能為兩國經濟共創雙贏。

雖然今年台灣沒有獲邀參加「世界衛生大會」，不過她說，美國與其他理念相同國家堅定不移的支持，是對台灣國際醫療貢獻的最大肯定，也凸顯台灣是國際社會不可或缺的夥伴。

蔡英文強調，台灣希望持續對國際社會做出貢獻，也期待與美國在既有的雙邊及多邊架構下，加強在反恐、公共衛生、數位經濟、人道援助、以及婦女賦權等領域的合作，讓台美雙方、區域及全球都能夠受惠、有更進步的發展。

(工商)