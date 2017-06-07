苗警危安演練確實 路過民眾逼真
國內外最近陸續發生爆炸及隨機殺人等恐怖攻擊事件，造成嚴重傷亡，苗栗縣警察局因應重大危安事件發生時，警察同仁如何通報，縮短處置時間，提升應變能力，下午在頭份市尚順育樂中心廣場辦理「重大人為危安事件演練」，模擬轄區尚順育樂中心開演唱會時，遭歹徒放置爆裂物，造成民眾受傷案件，警方如何緊急應變處置。
模擬現場由頭份分局長賴銘助擔任現場指揮官，歹徒放置爆裂物成民眾受傷後，警方獲報如何啟動通報機制、警力派遣、任務分工、現場封鎖、傷患救護、應變中心成立、爆裂物拆除、犯嫌攔截圍捕等過程演練，更出動防爆小組以機械手背拆除炸彈，演練過程逼真刺激，獲得路過民眾掌聲。
苗栗縣警察局副局長詹忠表示，辦理演練的頭份分局在期前召開多次協調會議及兵棋推演，讓執勤的警、消及學校人員熟悉緊急應變處置作為，透過真實演練狀況與檢討，強化各單位在處理危安事件通力合作的應變能力，能迅速處置、化解重大傷亡危機。
下午的演練苗栗縣警局各分局派員現地觀摩，警政署則由保安組反恐科派員實地評核演練情形。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。