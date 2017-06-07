苗警危安演練確實　路過民眾逼真

歹徒在廣場放置爆裂物。（黎薇攝）

民眾勿觸碰爆裂物受傷。（黎薇攝）

通報警方及消防單位前往救援。（黎薇攝）

警方獲報後，快速疏散百貨公司內人員。（黎薇攝）

拉起封鎖線。（黎薇攝）

防爆小組以機械手背拆除炸彈。（黎薇攝）

防爆小組以機械手背拆除炸彈。（黎薇攝）

警方調閱監視器，逮捕放置爆裂物的嫌犯。（黎薇攝）

國內外最近陸續發生爆炸及隨機殺人等恐怖攻擊事件，造成嚴重傷亡，苗栗縣警察局因應重大危安事件發生時，警察同仁如何通報，縮短處置時間，提升應變能力，下午在頭份市尚順育樂中心廣場辦理「重大人為危安事件演練」，模擬轄區尚順育樂中心開演唱會時，遭歹徒放置爆裂物，造成民眾受傷案件，警方如何緊急應變處置。

模擬現場由頭份分局長賴銘助擔任現場指揮官，歹徒放置爆裂物成民眾受傷後，警方獲報如何啟動通報機制、警力派遣、任務分工、現場封鎖、傷患救護、應變中心成立、爆裂物拆除、犯嫌攔截圍捕等過程演練，更出動防爆小組以機械手背拆除炸彈，演練過程逼真刺激，獲得路過民眾掌聲。

苗栗縣警察局副局長詹忠表示，辦理演練的頭份分局在期前召開多次協調會議及兵棋推演，讓執勤的警、消及學校人員熟悉緊急應變處置作為，透過真實演練狀況與檢討，強化各單位在處理危安事件通力合作的應變能力，能迅速處置、化解重大傷亡危機。

下午的演練苗栗縣警局各分局派員現地觀摩，警政署則由保安組反恐科派員實地評核演練情形。

(中時)