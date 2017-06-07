賣菜老人收假鈔淚崩 女星心疼匯錢救人！

李小璐人美心也美，不忍賣菜老人被騙錢。（圖／取自微博）

大陸近來屢屢發生老農民在菜市場上辛苦賺錢，卻遇上歹徒拿假鈔的狀況。日前大陸繁昌縣一位75歲的章姓老人到銀行存款時被指都是假鈔，他當下崩潰落淚，消息一出，連女星李小璐都看不過去，在網上表示氣憤、更表態願意匯錢給受騙老人，希望幫他度過難關。

李小璐昨在網上痛斥欺騙賣菜老人的騙子，氣憤表示「連這麼大歲數的老人都靠自己的勤勞努力去生活，那些騙子和用假鈔的人真的是廢物！」如此真性情獲得不少網友拍手叫好，不過隨後李小璐還在新聞底下留言，希望能獲得老人的聯絡方式，她稱「我給老人匯過去，看到這麼多老人被騙，心裡很難受！想幫幫他們！」被大讚人美心也美。

(中時電子報)