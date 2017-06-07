醫生證實T.O.P仍無意識 僅對強烈刺激有反應

T.O.P的醫療團隊稍早開記者會說明病情。（圖／翻攝自《TVDaily》）

韓國夯團Bigbang成員T.O.P（崔勝鉉）日前因去年10月在家中呼麻4次遭逮，昨(6日)上午同事發現TOP失去意識昏倒，不久後警方稱T.O.P只是在熟睡，卻引來崔母反擊「孩子快死了」。今(7日)T.O.P的主治醫生團隊招開記者會，證實T.O.P目前仍無意識，只對強烈的刺激有反應。

今韓國時間下午4時，負責照顧T.O.P的梨花女子大學木洞醫院醫療團隊招開記者會說明病情，透露昨T.O.P是由三名同事將他扛到醫院，當下T.O.P屬於完全無意識狀態，且缺氧、脈搏不穩、瞳孔縮小、呼吸困難，只對強烈刺激有間歇性反應，藥檢後確認T.O.P服用的是抗憂鬱的藥物，判定他屬重症狀態，因此安排住進加護病房。

醫生透露T.O.P驗血後發現出現「苯二氮平」反應，而苯二氮平常用於精神科藥物中，後遺症是服用後可能會呼吸中止缺氧，而T.O.P目前狀況雖不是極為嚴重，因血液中的二氧化碳含量仍過高，可能出現心跳停止情況，因此需要戴人工呼吸器維持生命跡象，估計至少需一星期才能復元。

醫生表示，直到記者會開始一小時前，T.O.P仍屬於無意識狀態，將繼續留院接受密集照護，主治醫師偕同精神科醫師已試圖會診T.O.P兩次，但因病人沒清醒所以取消，未來等T.O.P清醒後，會著重於神經科與心理科的治療，主治醫師強調：「目前最重要是了解患者過度服藥的主因為何。」

(中時電子報)