有錢吸毒沒錢繳罰鍰　機車當場遭查扣

郭姓義務人因毒品案欠繳罰鍰19萬元，屢次通知不到場，也無法提出清償方案，行政執行官當場查封其所有機車1台，將儘速擇期拍賣。(行政執行署台北分署提供)

施用第三、四級毒品免入監，仍得接受罰鍰與參加講習，但有許多人賴著不繳。法務部行政執行今日發動第二波強力執行，面對積欠19萬卻無力清償的義務人，當場查扣機車擇日變賣。行政執行署表示，希能藉由針對「滯納裁處罰鍰5次以上案件」義務人強力執行，實現國家公法債權，並遏止毒品濫用現象。

行政執行署表示，毒品類欠繳案與稅捐、勞健保或交通違規罰鍰案相較，案件量雖屬少量，但此類毒品案件近5年徵起率僅約15%，相較其他種類罰鍰可達35%之徵起率，卻明顯偏低。

據統計，至今年5月止，各縣市政府警察局移送毒品危害防制條例罰鍰及怠金案件合計2萬9291件，合計5億8922萬5000元，金額相當可觀，也顯示三四級毒品氾濫。

台北分署表示，因毒品案遭警方裁罰及因未參加講習被處以怠金的執行案件，義務人多為年輕人、無工作，名下可供執行財產亦不多，又常有行蹤不明，經通知未到或在監服刑中等情形，因此不易執行徵起，強力執行則是鎖定欠繳5案以上的義務人。

行政執行官近日會同警察至義務人的住所地現場執行，其中郭姓義務人欠繳罰鍰19萬元，屢次通知不到場。執行官雖在郭男住處見到郭男，但他仍無法提出清償方案，因此當場查封其所有機車1台，將儘速擇期拍賣；另名張姓義務人欠繳15萬元，經通知未到場，執行官乃至台北市中山區查封其所有不動產。

此外，台北分署欠繳金額最高者有2人，均為44萬元，其中盧姓義務人欠繳的13件罰鍰，在執行人員鍥而不捨多次扣押存款後全額徵起；高姓義務人就讀高中時因誤交損友而接觸毒品，曾多次出入戒治所，現擔任廚師工作，經執行人員密切聯繫後，已至分署辦理分期繳納。

行政執行署呼籲義務人主動繳納，如經濟困難可聲請分期繳納，並表示將會適時會同警方發動第三波行動，全面性強力執行，針對人頭商號、公司之執行案件，諸如電玩店、網咖等具有可能提供毒品之場所，嚴加查緝與執行。

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(中時)