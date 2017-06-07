導遊有沒有告訴你 印尼到底有幾座島？

到印尼旅行的時候，記得導遊告訴過你印尼有多少座島嶼嗎？世界上最多島的國家就是印尼，依照1996年法令數據，印尼擁有17,508座小島，但是2012年聯合國登記資料，印尼則有13,466座小島，不管是依據哪個資料，印尼擁有「萬島之國」的稱號，真的是名符其實，但是這個數字如今還是過時了，印尼政府打算重新界定國土範圍，因為他們也想知道這段時間，隨著火山爆發和地震頻仍的影響，又多了至少1,700座小島，所以現在到底印尼有多少個島呢？

印尼知名旅遊景點峇里島海神廟。(圖/Shutterstock)

BBC報導，印尼政府為了保護國家領土和環境資源，決定在8月聯合國會議中，重新計算印尼小島的數量，根據2012年最新數據，印尼在聯合國正式登記有13,466座小島，下次會議至少再新增登記1,700座島，並將每座小島都重新登記，以保護印尼廣大的領土範圍，及其擁有的豐富海底資源。

印尼國土面積廣達190 萬平方公里，全球排名第16名，不可謂不大，如果要重新計算全國小島的數量，真的是一件很可怕的浩大工程，根據1996年法令數據，17,508座小島只是一個初步估計的數字，尚未取得聯合國標準認定。但是根據上一次聯合國地名標準會議的認定，2012年，印尼一共註冊登記了13,466座小島，也是目前最新的數字。

印尼國土面積廣達190 萬平方公里，全球排名第16名，有「萬島之國」之稱。(圖/Shutterstock)

印尼海事漁業部說，他們預計在下一次聯合國會議，也就是8月的時候，還要新增1,700座小島，漁業部官員Balok Budiyanto說，這個數字可能還會再往上調，因為現在還有變動，這項業務還會進行到7月底為止。

印尼政府說，近幾年因為非法捕魚，而讓國庫虧損的金額高達數十億，數字太驚人，也讓他們警覺應該重新登記合法國土範圍，減少損失。事實上，印尼有高達6成的小島嶼都沒有名字，也沒有正式登記為官方所有，因此很容易就被其他國家據為己有。

(中時電子報)