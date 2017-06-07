高雄林園區新建行政中心 中油睦鄰贊助2億

中油贊助2.04億，支援林園區行政中心新建工程，今天舉行動土儀式。（中油石化事業部提供）

高市林園區行政中心新建工程7日上午動土，總經費3.6億，由中油出資2.04億興建，中油董座陳金德及石化事業部執行長黃順發、副執行長吳義芳、黃建輝等多名主管親臨會場觀禮，陳金德表示，中油永遠是林園區的好鄰居，如今要建全新的行政中心，對中油來說也是一件大事、更是喜事。

林園區行政中心建物老舊，市府規畫新建工程，今天上午舉行動土典禮，中油董事長陳金德受邀出席，致詞時表示，他因為業務緣故，經常要到林園區公所洽公，總是覺得行政中心建築物殘破、令人感覺不舒適，如今行政中心要新建，身為鄰居的中油當然義不容辭全力支援。

他說，中油林園廠是座輕油裂解工廠，操作時偶有不順，基於安全考量，會將半成品排放至燃燒塔燃燒，此時產生的大火和噪音，常深受鄉民嫌棄；他強調，這些雖然是自然現象，中油仍因此接到環保局許多罰單，也必須為此代表中油向鄉親致歉。

陳金德指出，中油已買下中美和公司土地，未來將投資建設，但他保證，中油投資項目，將遵守循環經濟、高附加價值產品兩項原則。

中油石化事業部表示，配合新三輕回饋地方建設經費共23億元，用於林園區公共建設近16億，包括15條道路、3個兒童公園，以及今日動土的林園區行政中心。

(中時)