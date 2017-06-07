關心毛孩子 南市議員呂維胤要求改善台南唯一寵物公園
台南市議會7日進行市政總質詢自由發言，市議員呂維胤批評台南市唯一的安平區寵物運動園區，因設施破損導致使用率偏低，要求工務局及農業局動物防疫所改善，並建議未來新開闢的公園增加寵物園區，讓飼主與毛小孩能有更多地方遊憩。
呂維胤表示，現代人飼養寵物已是趨勢，台南市9年前啟用全市第一座寵物運動公園，由工務局興建後交由農業局管理。但兩單位權責劃分不清，該座公園前年才剛整修，但沒多久園內設施又嚴重破損。
安平寵物運動公園內分有大、小型狗運動場，呂維胤秀出照片指出，這二區雜草叢生，草長的比動物還高，不僅狗兒不能順暢地奔馳，其中還可能暗藏許多蚊、蟲，甚至還有危害毛小孩的隱形殺手寄生蟲。設施內佈滿碎石，「反而變成寵物的天堂路」。
台南寵物運動公園因為設施破損而使用率低，附近乾淨的林默娘公園反而成為飼主遛狗的好去處，呂維胤建議將寵物公園修繕成乾淨、漂亮的公園。
農業局回應業務負責寵物公園設施，但環境維護仍屬工務局，兩單位會再討論相關修繕問題。呂維胤要求兩單位勿互踢皮球，釐清權責提高公園使用率。
台南南山公墓外圍預定陸續要開闢5座公園，呂維胤建議政府能選一處設置寵物公園，打造更多動物友善公園，並舉辦多樣寵物遊樂活動，迎接寵物世代。
(中時)
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