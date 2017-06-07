獎勵高中從農 農委會祭出獎學金

農委會與國教署合作，將於106學年度實施「獎勵高中從農方案」，吸引青年從農。（林欣儀攝）

農委會「獎勵高中從農方案」，今年升高中的學生只要選擇全台11所農業學校就讀，即有機會申請獎學金。（林欣儀攝）

為吸引青年從農，農委會與國教署合作，將於106學年度實施「獎勵高中從農方案」，今年起只要進入全台11所農業學校的農場經營科就讀，且學期成績在班上前50％，每年最多可申請3萬元獎學金，畢業後不論升學或就業都還有獎勵。

今年20歲的陳威志家住高雄，他今天特別出席農委會「獎勵高中從農方案」啟動記者會，分享自身經驗。陳威志說，家中三代務農，栽種芭樂及蜜棗，自己是高雄農工畢業，當時因家裡人力欠缺，決定投入從農行列，做出興趣，連就讀電機的弟弟也決定加入農業大軍。

行政院農委會輔導處長洪忠修指出，目前台灣農業從業人口約有55萬人，平均每年季節性人力短缺達9萬2千人次、長期性人力短缺約1萬人次，透過從高中課程培養農業從業人才，盼解決此問題。

農委會主委林聰賢表示，農業是國安議題的重要產業，農委會結合教育部、勞動部等單位規畫方案，盼讓農業人才向下扎根，預計每年培育3千個農業人力進入農業產業，解決人力缺口的問題。

農委會指出，今年起升高中的學生，只要選擇全台11所農業學校農場經營科就讀，學期成績在前50％，每學期可申請獎學金5千元，另可於寒暑假參加農業職涯探索20天、即可獲獎勵金1萬元，每學年最多可領取3萬元，此外，這些學生畢業選讀大學農業公費專班可獲加分，若想就業者也可接續「青年教育就業儲蓄帳戶方案」，連續3年可獲就業金與補助每年12萬。

(中時)