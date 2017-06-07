吳中天楊子姍婚紗照曝光 濃濃電影感

吳中天與楊子姍都熱愛電影。(圖片銀魚提供)

包含電影票元素的請柬，也是巧思橫溢。(圖片銀魚提供)

吳中天和楊子姍將在6月10日辦婚禮，兩人婚紗照也於今日曝光，背景就是電影院。一個是演員，一個是演員兼導演，兩人都深深熱愛電影，還曾經「你導我演」過一部作品，在電影院裡拍婚紗照再合適不過。

這套婚紗照的幕後團隊，由電影《重返20歲》和《天亮之前》的班底組成，均為吳中天和楊子姍的好友，擔任電影海報視覺總監的Will Lee，則成為這套婚紗的視覺總監。

不僅婚紗照充滿巧思，包含電影票元素的婚禮請柬，也是精緻橫溢。請柬上印有「天姍」兩人身穿婚禮禮服的卡通模樣，均為吳中天親自手繪，愛意十足。

兩天當初在思考籌辦婚禮時，就默契決定要以密不可分的「電影感」為主題風格，可謂是心願達成。

(時報周刊)