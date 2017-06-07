民進黨何時棄台獨神主牌？ 陸媒：溫水煮青蛙將和台灣一起坑害

總統蔡英文。（中時資料照片，陳信翰攝）

日前《美麗島電子報》公佈一項民調指出，有53％民眾支持將「維持現狀」納入民進黨黨綱，取代台獨黨綱；且單從綠營支持者來看，也有高達60％表示支持，顯示人民高度期盼總統蔡英文的「維持現狀」能有更實質作為。對此，人民日報海外版今（7）日刊出一篇評論，內容呼籲蔡政府要想清楚，究竟要拋棄台獨神主牌，抑或是變本加厲，直言若不看透這一點，民進黨將會以溫水煮青蛙的方式令自己和台灣一起坑害。

今人民日報海外版「看台絮語」專欄刊出一篇，標題為「民進黨何時拋棄神主牌」的評論。內容指出，去年520至今，兩岸現狀之所以生變，「只是因為民進黨不捨台獨黨綱，不認兩岸一中。」而一向以民意為依歸的蔡政府，如今面對民調中多數民眾傾向要棄獨，民進黨會怎麼做？

評論進一步提及，民進黨執政這一年，許多外交政策包括，「新南向」、「TPP（跨太平洋夥伴關係協定）」皆未有成效；兩岸關係更是每況愈下，造成陸客大幅減少，台灣觀光損失慘重，且還錯過亞投行和一帶一路，參與國際事務處處碰壁。在這樣的情況下，它認為，「島內民眾開始意識到民進黨兩岸政策的不妥，也是『自自冉冉』的了。」

如今蔡政府的支持率不如從前，全台不滿聲浪湧起，該篇評論直批，「民進黨只剩一張嘴，把黑的說成白的，將失誤掰成政績，將『破壞現狀』篡改為『維持現狀』。」而面對困境，它稱民進黨有兩種選擇，一是迷途知返拋棄台獨這一神主牌，二是硬拗到底變本加厲；不過這兩條路皆會通向完全不同的結局，需思量清楚。

「脫離時代者，必被時代拋棄。」評論最後說道，台獨傷害台灣利益是事實，這點民進黨政府肯定知道，「但民進黨最不願直視和承認的，乃是台獨也會將民進黨本身導向絕路。」它認為只要不看透這一點，民進黨就會一條路走到黑，以溫水煮青蛙的方式將自己和台灣一起坑害。

(中時電子報)